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Google запретил майнинг на Android
16:35 30.07.2018 |
Google расширил список запрещённых приложений для магазина Play Store. Под блокировку попали приложения для добычи криптовалют.
Об этом сообщает The Verge.
Исключение составляют приложения, которые используются для удаленного управления майнингом.
В обновленный список запрещенных приложений также вошли прямые копии известных приложений, а также те, что просто дублируют контент существующих приложений.
Также Google запретил программы, которые рекламируют продажу взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов или некоторых аксессуаров для огнестрельного оружия. Под запретом также попали приложения, которые предоставляют инструкции по производству взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оружия.
Кроме того, запрещены приложения, которые предназначены для детей, но содержат "материалы для взрослых", приложения, которые олицетворяют людей или организации, а также приложения, которые заставляют пользователей кликать на рекламу или делиться персональными данными, чтобы получить полную версию.
Напомним, ранее майнинг на iOS запретила Apple.
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