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Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
23:43 27.07.2018 |
Для тех, кто привык безоговорочно верить в технологическое первенство Intel, комментарии руководства компании к последнему отчету могут стать холодным душем. По признанию производителя, освоение норм 10 нм так затянулось, что на рынке 10-нанометровые процессоры Intel появятся в сезон праздников 2019 года, то есть в конце будущего года.
Другими словами, в будущем году может сложиться ситуация, когда AMD уже будет продавать 7-нанометровые процессоры, а Intel - даже не 10-нанометровые, а все еще 14-нанометровые.
Наглядное представление о том, как изменились планы Intel за последние годы, дает слайд из презентации 2013 года, на котором сроком освоения 10-нанометрового техпроцесса указан 2015 год.
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