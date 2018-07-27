«Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320

Китайская компания Xiaomi представила новый бытовой прибор для современного «умного» дома - сплит-систему Mijia Smart Air Conditioner.

Новинка выполнена в корпусе с лаконичным дизайном в виде параллелепипеда. Во фронтальной части располагается небольшой информационный LED-дисплей.

Кондиционер способен справляться с охлаждением помещений площадью до 21 м2. При работе в режиме отопления возможен обогрев комнат площадью до 23 м2 (используется нагревательный элемент мощностью 900 Вт).

Система оборудована моющимся антибактериальным фильтром, который повышает качество воздуха в помещении.

Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение Mi Home для смартфона: пользователи смогут настроить желаемую температуру, а также задать временные интервалы для охлаждения или обогрева.

О сроках начала продаж сплит-системы Xiaomi Mijia Smart Air Conditioner ничего не сообщается, но называется цена новинки - приблизительно 320 долларов США.

Добавим, что Xiaomi также готовит к выпуску «умные» холодильники с подключением к Интернету, оборудованные сенсорным дисплеем, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.