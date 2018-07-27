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«Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320
11:52 27.07.2018 |
Китайская компания Xiaomi представила новый бытовой прибор для современного «умного» дома - сплит-систему Mijia Smart Air Conditioner.
Новинка выполнена в корпусе с лаконичным дизайном в виде параллелепипеда. Во фронтальной части располагается небольшой информационный LED-дисплей.
Кондиционер способен справляться с охлаждением помещений площадью до 21 м2. При работе в режиме отопления возможен обогрев комнат площадью до 23 м2 (используется нагревательный элемент мощностью 900 Вт).
Система оборудована моющимся антибактериальным фильтром, который повышает качество воздуха в помещении.
Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение Mi Home для смартфона: пользователи смогут настроить желаемую температуру, а также задать временные интервалы для охлаждения или обогрева.
О сроках начала продаж сплит-системы Xiaomi Mijia Smart Air Conditioner ничего не сообщается, но называется цена новинки - приблизительно 320 долларов США.
Добавим, что Xiaomi также готовит к выпуску «умные» холодильники с подключением к Интернету, оборудованные сенсорным дисплеем, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.
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