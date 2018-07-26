Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф

Александр Дементьев, "ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ"

На прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение оштрафовать всемирно известную компанию Google на 4,34 млрд евро. Это крупнейший антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции с одной компании.

Причиной тому являлось нарушение со стороны Google правил антимонопольного законодательства ЕС. Как стало известно из решения Еврокомиссии, с 2011 года Google наложила незаконные ограничения на производителей устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы закрепить свое доминирующее положение при осуществлении поиска в Интернете.

Прежде чем переходить к разбору решения по сути, стоит разобраться,

в чем заключалась стратегия Google, разбитая в последующем в пух и прах вынесенным решением Еврокомиссии.

Как известно, большая часть прибыли, получаемой компанией Google, идет от ее основного продукта - поисковой системы Google. Компания рано поняла, что переход от настольных ПК к мобильному интернету, начавшийся в середине 2000-х, кардинально изменит ситуацию на рынке поисковика Google. Поэтому была разработана стратегия, учитывающая результаты такого перехода, чтобы обеспечить использование данной поисковой системы как можно большим количеством клиентов именно на мобильных устройствах.

Следуя разработанной стратегии, Google в 2005 году купила компанию-разработчика операционной системы для мобильных устройств Android, и с тех пор занимается продвижением данной операционной системы. На сегодняшний день как в Европе, так и во всем мире около 80 процентов смартфонов работают на операционной системе Android, контролируемой компанией Google.

Google занимает лидирующую позицию на национальных рынках общедоступных поисковых систем по всей территории Европейской экономической зоны, то есть в более чем тридцати странах.

Множество препятствий ограничивают выход других компаний на данные рынки. Android является лицензируемой мобильной операционной системой для смартфонов. То есть сторонние компании могут приобрести лицензию и использовать систему Android на производимых ими устройствах.

Контролируя систему Android, Google доминирует на мировом рынке лицензируемых мобильных операционных систем (за исключением Китая): ее рыночная доля составляет более 95%. Сетевой эффект создает серьезные препятствия желающим попасть на рынок: чем больше пользователей используют определенную операционную систему, тем больше приложений создается для нее, что, в свою очередь, привлекает еще больше пользователей.

В соответствии с антимонопольными законами ЕС доминирующее положение на рынке как таковое является незаконным.

Как бы то ни было, компании-лидеры несут особую ответственность за то, чтобы не злоупотреблять своей влиятельной позицией для ограничения конкуренции как на рынке, где они занимают господствующее положение, так и на прочих рынках.

Итак, Еврокомиссия своим решением от 18 июля определила, что Google занимается тремя видами практики, имеющими одну общую цель - закрепить доминирующее положение компании в области общедоступного интернет-поиска, а именно:

- незаконным навязыванием поисковика Google Search и браузера Google Chrome: от производителей требовалась предустановка поисковика "Google Search" и браузера "Chrome" в качестве одного из условий лицензии на доступ к магазину приложений "Play Store";

- незаконными выплатами за эксклюзивную предустановку поисковика Google Search: компания Google платила некоторым крупным производителям смартфонов и мобильным операторам за то, чтобы поисковик Google был единственным предустановленным приложением в своей категории;

- незаконным противодействием развитию и распространению конкурирующих операционных систем Android: производителям смартфонов, желающим предустанавливать приложения Google, запрещалась продажа устройств, работающих на альтернативной версии Android, не одобренной компанией Google.

Таким образом, практика Google сделала полноценную конкуренцию иных поисковых систем невозможной.

Благодаря практике навязывания поисковик Google Search и браузер Google Chrome устанавливались практически на всех устройствах, работающих на Android, а выплаты за исключительное право значительно ослабили желание устанавливать конкурирующие поисковые движки. Также для получения трафика Google препятствовала разработке Android-форков, способных предоставить платформу для продвижения конкурирующих поисковых систем.

Стратегия Google также помешала конкурирующим поисковым системам собирать большое количество данных с мобильных устройств, включая поисковые запросы и информацию о местонахождении, что помогло закрепить свою доминирующую позицию в качестве поисковой системы.

Штраф Еврокомиссии в размере 4,34 млрд евро является рекордным. Он учитывает продолжительность и тяжесть нарушения.

В соответствии с "Перечнем штрафов" Евросоюза от 2006 года, штраф рассчитан на основе дохода компании Google от поисковой рекламы на Android-устройствах на территории ЕЭЗ. В соответствии с решением Еврокомиссии, компания Google должна прекратить свою незаконную деятельность в течение 90 дней с момента принятия решения.

Минимальное требование - Google должна прекратить вышеупомянутые три вида незаконной практики и не возобновлять их. Решение Еврокомиссии также обязывает Google воздерживаться от осуществления каких-либо мер, имеющих такую же цель или эффект, что и данные практики, или эквивалентные им.

Следуя Правилам, Еврокомиссия будет внимательно следить за выполнением требований компанией Google, а компания Google обязана информировать Еврокомиссию о выполнении своих обязательств. В случае невыполнения требований Еврокомиссии компания будет обязана выплачивать дополнительный штраф в размере до 5% среднего суточного мирового оборота Alphabet, родительской компании Google.

Подобное несоблюдение может быть установлено отдельным решением Еврокомиссии, при этом выплата штрафа будет начисляться ретроспективно, с момента начала несоблюдения требований.

Наконец, Google может привлекаться к ответственности в рамках гражданских исков о возмещении ущерба, возбужденных в государствах-членах тем или иным физическим или юридическим лицом, пострадавшим в результате антиконкурентных действий компании.

Будучи новатором в антимонопольной политике, своим решением по Google Еврокомиссия явно задаст тон для повышенного внимания к поведению онлайн-платформ со стороны антимонопольных ведомств, и скорее всего, Антимонопольный комитет Украины не останется в стороне.

А производителям мобильных устройств и потребителям будет предоставлено право выбора поисковой системы в соответствии с их желанием и потребностями.