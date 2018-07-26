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Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400
15:41 26.07.2018 |
Segway решила удивить публику, представив пару самобалансирующихся роликовых коньков. Компания выпускала устройства самых разных форматов после поглощения со стороны Ninebot в 2015 году: от полуразмерных сегвеев до самобалансирующихся самокатов. Коньки получили имя Segway Drift W1 и выглядят весьма похожими на два мини-гироскутера под каждую ногу.
Видео с демонстрацией этой необычной обуви компания показала ещё несколько недель назад. От одного просмотра ролика у многих наверняка создастся чувство ушибленного копчика: как-то не очень уверенно стоят на ногах актёры. Сейчас стали известны цены и время выхода решений на рынок: пара обойдётся покупателям в США в $400, а запуск состоится в августе. Кстати, в комплекте с ними идёт шлем - видимо, очень полезная вещь для владельцев такой прыткой обуви.
Более свежее видео, опубликованное производителем недавно, производит более приятное впечатление: в нём показано, как с продуктом управляются профессиональные спортсмены. Они показывают и различные простые трюки, и возможность езды с опорой коленей на коньки, и даже езду на одной ноге:
На официальной странице продукта также сообщается некоторые технические детали: вес каждого из самобалансирующихся роликовых коньков составит 3,5 кг, а максимальная скорость - 12 километров в час. Время езды зависит от стиля вождения и местности, но компания оценивает его примерно в 45 минут на одном заряде.
Производитель отмечает: «Segway Drift W1 легки и удобны для ношения в сумке или в руках, так что их можно взять с собой куда угодно. Уникальные и современные Segway Drift W1 выполнены из высококачественных материалов. Шины спроектированы для улучшения стабильности и возможностей управления, а в сочетании с сопротивлением скольжению получился продукт, созданный для максимального комфорта и удовольствия».
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