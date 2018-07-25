Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта

Компания Xiaomi не устает радовать поклонников своей продукции новинками из самых разных категорий товаров. Очередным новым продуктом стало массажное кресло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair.

Кресло будет выпускаться в сотрудничестве с компанией LeFan Health Technology, данное устройство спроектировано специально для молодой аудитории. Кресло оборудовано интеллектальной системой трехмерного массажа, которая подстраивается в реальном времени под форму вашей спины для достижение максимального эффектиа.

Представители LeFan Health Technology заявляют, что массажер может охватить более 90% площади спины. Он был спроектирован при участии специалистов из индустрии китайской медицины, которые были привлечены на стадии исследований и разработок.

Кресло идеально подойдет для устранения болей в шейно-грудном отделе позвоночника, с которыми сталкиваются многие молодые люди. Кресло предлагает шесть профессиональных массажных техник, которые можно активировать в зависимости от потребностей пользователей. Также поддерживается голосовое управление через умные колонки Xiaomi.

В продажу новинка поступит 26 июля по цене 575 долларов.