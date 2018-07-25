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Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
23:49 24.07.2018 |
Свежее исследование, проведенное NPR и Edison Research, показывает, что всего 18% американцев в возрасте старше 18 лет имеют умные колонки.
Однако если перевести проценты в реальное количество людей, то выходит, что умными колонками сегодня обзавелись около 43 млн взрослых американцев, что довольно много, учитывая относительную новизну данной категории товаров.
При этом у производителей остается огромная потенциальная база покупателей, которых еще можно привлечь различными инновациями. Лидируют среди владельцев умных колонок американцы в возрасте от 45 до 54 лет, которые занимают 24% от общего количества взрослых пользователей. Что интересно, второе место занимают люди в возрасте от 55 лет и старше (22%). Выходят, что столь необычное для нашего века решение привлекло больше всего не молодежь, а очень взрослую аудиторию.
74% владельцев умных колонок купили их в течение года. 54% из них сегодня используют колонки значительно активнее, чем на момент покупки.
26% владельцев, которые пользуются колонками больше года, сегодня предпочитают эти устройства в качестве лидирующих для прослушивания музыки. 90% всех взрослых американцев используют колонки для стриминга музыки.
Также умные колонки используются для прогноза погоды, проверки времени, будильника, поиска информации в Сети. Около 35% процентов используют их для того, чтобы узнать итоги спортивных состязаний. 30% обращаются к колонкам, чтобы управлять умной техникой.
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