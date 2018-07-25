Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой

Компания Xiaomi официально представила смартфоны среднего уровня Mi A2 и Mi A2 Lite на базе «чистой» операционной системы Android 8.1 Oreo (без надстройки MIUI).





Аппарат Mi A2 получил 5,99-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2160 × 1080 точек (Full HD+) и соотношением сторон 18:9. Экран защищён прочным стеклом Gorilla Glass 5; вырез не предусмотрен.

«Сердцем» служит процессор Qualcomm Snapdragon 660 (восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512). Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 32, 64 или 128 Гбайт.

Оснащение Mi A2 включает 20-мегапиксельную фронтальную камеру с максимальной диафрагмой f/1,8, а также двойную основную камеру с 20- и 12-мегапиксельным сенсорами (f/1,75).

Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, дактилоскопический сканер и инфракрасный порт. Габариты составляют 158,7 × 75,4 × 7,3 мм, вес - 168 граммов. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 3010 мА·ч.

Вторая новинка, Mi A2 Lite, снабжена 5,84-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части имеется вырез: в нём установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Основа аппарата - процессор Snapdragon 625, который объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц) и графический ускоритель Adreno 506. Устройство будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем ёмкостью 32 и 64 Гбайт.

В арсенале Mi A2 Lite - двойная тыльная камера с конфигурацией 12 Мп + 5 Мп (f/2,2), адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB, дактилоскопический датчик, а также батарея на 4000 мА·ч. Смартфон весит 178 граммов, имея размеры 149,3 × 71,7 × 8,8 мм.

Модель Mi A2 в зависимости от объёма памяти будет предлагаться по цене от 250 до 350 евро. Стоимость Mi A2 Lite составит от 180 до 230 евро.