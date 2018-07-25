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Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
13:07 24.07.2018 |
Источники сообщают новые детали о консолях следующего поколения, а также облачном сервисе, которые находятся в разработке в компании Microsoft.
Если верить информаторам, то Microosft работает сразу над двумя новыми игровыми консолями Xbox, а также над игровым облачным сервисом Scarlett Cloud, который будет работать по принципу Sony PlayStation Now, но будет доступен на всех устройствах (смартфонах, планшетах и проч.).
Что касается консолей, то одна будет полноценной приставкой следующего поколения, а вторая будет значительно проще и слабее в плане аппаратных характеристик. Она будет создана специально для вышеупомянутого сервиса. Источник отмечает, что Microsoft не планирует ограничивать в плане возможностей и доступа к эксклюзивному контенту пользователей Microsoft Scarlett Cloud с других устройств, однако младшая консоль следующего поколения будет лучше всего подходить для нового облачного сервиса.
Что касается ценовой политики, то тут ситуация обстоит следующим образом: старшая версия будет стоить больше, но за то, чтобы играть в те же самые игры в том же качестве на младшей версии, придется платить ежемесячную подписку.
Новая консоль Xbox должна быть выпущена в 2020 году.
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