Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud

Источники сообщают новые детали о консолях следующего поколения, а также облачном сервисе, которые находятся в разработке в компании Microsoft.

Если верить информаторам, то Microosft работает сразу над двумя новыми игровыми консолями Xbox, а также над игровым облачным сервисом Scarlett Cloud, который будет работать по принципу Sony PlayStation Now, но будет доступен на всех устройствах (смартфонах, планшетах и проч.).

Что касается консолей, то одна будет полноценной приставкой следующего поколения, а вторая будет значительно проще и слабее в плане аппаратных характеристик. Она будет создана специально для вышеупомянутого сервиса. Источник отмечает, что Microsoft не планирует ограничивать в плане возможностей и доступа к эксклюзивному контенту пользователей Microsoft Scarlett Cloud с других устройств, однако младшая консоль следующего поколения будет лучше всего подходить для нового облачного сервиса.

Что касается ценовой политики, то тут ситуация обстоит следующим образом: старшая версия будет стоить больше, но за то, чтобы играть в те же самые игры в том же качестве на младшей версии, придется платить ежемесячную подписку.

Новая консоль Xbox должна быть выпущена в 2020 году.