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Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
23:50 20.07.2018 |
Компания Google определилась с датой, когда новая операционная система, которую разрабатывает компания, заменит Android.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, новая операционная система будет называться Fuchsia ( "Фуксия").
Разработка новой ОС ведется уже более двух лет. В компании планируют, что она заменит Android на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах и любых других гаджетах.
По словам руководства Google, "Фуксия" - наиболее перспективный проект.
В ближайшие три года Google планирует выпускать на базе новой ОС "умные" колонки и ноутбуки, тогда как через 5 лет, то есть в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
Напомним, Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.
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