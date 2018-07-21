Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.

Компания Google определилась с датой, когда новая операционная система, которую разрабатывает компания, заменит Android.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, новая операционная система будет называться Fuchsia ( "Фуксия").

Разработка новой ОС ведется уже более двух лет. В компании планируют, что она заменит Android на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах и любых других гаджетах.

По словам руководства Google, "Фуксия" - наиболее перспективный проект.

В ближайшие три года Google планирует выпускать на базе новой ОС "умные" колонки и ноутбуки, тогда как через 5 лет, то есть в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.

Напомним, Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.