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Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
22:27 20.07.2018 |
Весьма неожиданно крупные IT-компании выступили с заявлением о том, что совместно работают над проектом под названием Data Transfer Project (DTP).
Суть этого проекта заключается в разработке ПО с открытым исходным кодом, которое позволит пользователям быстро и бесплатно переносить свои данные между различными платформами.
Учитывая, что над проектом работают Microsoft, Google, Facebook и Twitter, можно говорить, что он должен получить широкое распространение и затронуть большинство основных социальных сетей и платформ.
Само собой, проект подразумевает использование облачных серверов для хранения и передачи пользовательских данных. А тот факт, что это будет платформа с открытым исходным кодом, позволит быстро привлечь сторонних участников.
Участники проекта выделили несколько основных направлений в своей работе:
* Всё для пользователей: инструменты платформы должны быть открытыми и совместимыми с отраслевыми стандартами, простыми в использовании и доступными каждому;
* Надёжные стандарты конфиденциальности и безопасности;
* Уважение всех и каждого.
Участники проекта отмечают, что возможность легко переносить данные с одной платформы на другую позволит новым компаниям проще и быстрее закрепиться на рынке, так как привлечь новых пользователей будет немного легче.
Когда проект будет завершён, пока не сообщается. Но уже сейчас все интересующиеся могут оценить исходный код проекта. На данном этапе уже есть возможность переноса фотографий, почты, данных календаря, контактов и списка задач.
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