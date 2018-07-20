Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710

Компания Huawei представила новый мобильный процессор - изделие Kirin 710, о подготовке которого мы сообщали ранее.

Kirin 710 - это первый чип Huawei, производящийся по 12-нанометровой технологии. Хотя нужно подчеркнуть, что компания использует для своих решений и более «тонкий» техпроцесс: так, флагманский чип Kirin 970 изготавливается по 10-наноемтровой методике.





Но вернёмся к изделию Kirin 710, которое ориентировано на смартфоны среднего уровня. Конфигурация процессора предусматривает наличие восьми вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Утверждается, что по сравнению с решением предыдущего поколения - чипом Kirin 659 - производительность в одноядерном режиме увеличилась на 75 %, тогда как прирост в многоядерном режиме достигает 68 %.

Графическая составляющая Kirin 710 полагается на интегрированный контроллер ARM Mali-G51 MP4. Устройства на базе новой платформы смогут использовать функцию распознавания пользователей по лицу. Поддерживается технология GPU Turbo, обеспечивающая повышение производительности видеоподсистемы.





Разумеется, в состав процессора включён сотовый модем 4G. Говорится о поддержке стандартов LTE Cat. 12 и Cat. 13, а также режима Dual-SIM Dual-4G VoLTE.

Первым смартфоном на базе Kirin 710 стала модель Huawei Nova 3i.

Объём установленной в смартфон оперативной памяти составляет 4 Гбайт, встроенный флеш-накопитель вмещает 128 Гбайт. Имеется слот расширения microSD, поддерживающий карты ёмкостью до 256 Гбайт.

Дисплей Huawei Nova 3i обладает диагональю 6,3 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340 × 1080 пикселей. В верхней части экрана сделан вырез по типу «моноброви», на котором расположена двойная фронтальная камера (24 + 2 Мп, f/2,0). Тыльный фотомодуль представляет собой комбинацию 16- и 2-Мп сенсоров с оптикой f/2,2 и фазовым автофокусом.





Источником питания Huawei Nova 3i служит аккумулятор ёмкостью 3340 мА·ч. В комплект поставки входит адаптер быстрой зарядки (5V/2A) с разъёмом Micro-USB. Из прочих характеристик отметим сканер отпечатков пальцев на задней панели, предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2, поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 и 4G VoLTE, толщину корпуса 7,6 мм и вес 169 граммов. Телефон будет поставляться с приложением 3D Qmoji, которое является аналогом Apple Animoji.

Huawei Nova 3i поступит на рынок по цене порядка $300. Кроме базовой версии с 4 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт накопителем, если верить сайту FoneArena.com, в Китае можно будет приобрести конфигурацию 6/64 Гбайт. Она обойдётся на $30 дороже. В Поднебесной предзаказ на новинку можно будет оформить с 1 августа, продажи стартуют 8 августа.