Компания Xiaomi официально представила фаблет Mi Max 3 на основе операционной системы Android 8.1 Oreo, слухи о котором на протяжении последнего времени гуляли по Интернету.

Аппарат получил большой 6,9-дюймовый дисплей на матрице IPS. Разрешение составляет 2160 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. Обеспечивается 84-процентный охват цветового пространства NTSC.

Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0, наделённая вспышкой. Тыльная камера выполнена в виде сдвоенного блока на основе датчиков с 12 млн пикселей (f/1,9) и 5 млн пикселей. Кроме того, сзади располагается дактилоскопический сканер.

Фаблет полагается на процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

В арсенале новинки - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, инфракрасный порт, 3,5-мм гнездо для наушников, слот Hybrid Dual SIM (nano / nano + microSD). Габариты составляют 176,15 × 87,4 × 7,99 мм, вес - 221 грамм. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч.





Фаблет Xiaomi Mi Max 3 будет предлагаться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Цена - 250 и 300 долларов США.