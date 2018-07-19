Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей

Компания Rolls-Royce plc, занимающаяся разработкой авиационных двигателей, объявила о создании миниатюрных роботов, которых в будущем планирует использовать для обслуживания силовых установок. Презентация увеличенных прототипов «наноботов», похожих на жуков или тараканов, состоялась на авиасалоне в Фарнборо.





Для создания роботов инженеры Rolls-Royce объединились со специалистами из Гарвардского университета и Университета Ноттингема. По замыслу компании, использование миниатюрных «помощников» позволит сократить затраты на обслуживание, а также поможет обходиться без демонтажа авиационных двигателей. Время осмотра в этом случае должно сократиться с пяти часов до пяти минут.

В Фарнборо Rolls-Royce продемонстрировал несколько «наноботов», которые предназначены для выполнения различных работ. Среди них: миниатюрные роботы размером не более 10 миллиметров, которые могут собирать в «рой» и проводить инспекцию труднодоступных мест. Сеть «перископов» с термозащитой можно использоваться наряду с уже существующими датчиками, получая данные о визуальной инспекции в режиме реального времени.

Также компания предлагает использовать роботов с удаленным управлением. С их помощью можно выполнять сложные задачи. Например, ремонт поврежденных лопастей компрессора. Или «роботов-змей», который как эндоскоп могут проходить через двигатель.