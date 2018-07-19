Финансовые новости
- |
- 19.07.18
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей
19:48 18.07.2018 |
Компания Rolls-Royce plc, занимающаяся разработкой авиационных двигателей, объявила о создании миниатюрных роботов, которых в будущем планирует использовать для обслуживания силовых установок. Презентация увеличенных прототипов «наноботов», похожих на жуков или тараканов, состоялась на авиасалоне в Фарнборо.
Для создания роботов инженеры Rolls-Royce объединились со специалистами из Гарвардского университета и Университета Ноттингема. По замыслу компании, использование миниатюрных «помощников» позволит сократить затраты на обслуживание, а также поможет обходиться без демонтажа авиационных двигателей. Время осмотра в этом случае должно сократиться с пяти часов до пяти минут.
В Фарнборо Rolls-Royce продемонстрировал несколько «наноботов», которые предназначены для выполнения различных работ. Среди них: миниатюрные роботы размером не более 10 миллиметров, которые могут собирать в «рой» и проводить инспекцию труднодоступных мест. Сеть «перископов» с термозащитой можно использоваться наряду с уже существующими датчиками, получая данные о визуальной инспекции в режиме реального времени.
Также компания предлагает использовать роботов с удаленным управлением. С их помощью можно выполнять сложные задачи. Например, ремонт поврежденных лопастей компрессора. Или «роботов-змей», который как эндоскоп могут проходить через двигатель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей
|Исследование: ожирение само по себе не увеличивает риск смерти
|Walmart и Microsoft объединились против Amazon
|Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро
|Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов
|«Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси
Это интересно
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы
|Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер
|Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками