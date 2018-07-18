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Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов
12:27 18.07.2018 |
Компания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia X5 (ранее также фигурировал под именем Nokia 5.1 Plus): новинка поступит в продажу в белом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения.
Аппарат получил 5,86-дюймовый дисплей формата HD+ (1520 × 720 точек) с соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: в нём располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и углом поля зрения в 80,4 градуса.
Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля. В его состав входят датчики с 13 млн пикселей (f/2,0) и 5 млн пикселей. Реализована система фазовой автофокусировки; есть светодиодная вспышка.
«Мозговым» центром служит процессор MediaTek Helio P60, который объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота - 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.
Смартфон будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт соответственно. Имеется слот для карты microSD.
В арсенале новинки - адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приёмник GPS, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3060 мА·ч. Габариты составляют 149,51 × 71,98 × 8,1 мм, вес - 160 граммов.
На смартфон установлена операционная система Android 8.1 Oreo. Цена - около 150 долларов США за версию с 3 Гбайт ОЗУ и примерно 210 долларов за модификацию с 4 Гбайт памяти.
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