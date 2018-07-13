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Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
17:38 13.07.2018 |
Компания Huawei официально представила мощный фаблет Nova 3, который поступит в продажу 20 июля в нескольких вариантах цветового исполнения, в том числе в чёрном и золотистом.
Аппарат оснащён большим 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Заявлен 85-процентный охват цветового пространства NTSC.
В верхней части экрана имеется вырез: в нём располагаются датчики и сдвоенная фронтальная камера на основе сенсоров с 24 и 2 млн пикселей. Реализована система идентификации пользователей по лицу.
В тыльной части корпуса также располагается сдвоенная камера: она объединяет модули с 24 и 16 млн пикселей и максимальной диафрагмой f/1,8. Говорится о системе фазовой автофокусировки; есть светодиодная вспышка. Сзади также установлен дактилоскопический сканер.
«Сердцем» фаблета служит фирменный процессор Kirin 970, который содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический контроллер Mali-G72 MP12. За повышение производительности видеоподсистемы отвечает технология GPU Turbo.
Новинка несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт (расширяется за счёт карты microSD), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE. Габариты составляют 157,0 × 73,7 × 7,3 мм, вес - 166 граммов.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мА·ч. Применена программная платформа Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.2. Кроме того, стоит упомянуть систему Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD) и порт USB Type-C.
Цену модели Nova 3 компания Huawei объявит ближе к началу продаж.
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