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Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
09:50 12.07.2018 |
Компания Sony представила свой новый смартфон Xperia XA2 Plus. Он относится к среднему ценовому сегменту, но может похвастаться большим дисплеем формата 18:9, продвинутой камерой и возможностью воспроизведения Hi-Res Audio.
Смартфон получил дисплей диагональю 6 дюймов с разрешением Full HD+ и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Основная камера оснащается сенсором Exmor RS размером 1/2,3 дюйма и разрешением 23 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп получила сверхширокоугольный объектив с охватом 120°. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 630, дополненным 4 или 6 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Карточки microSD поддерживаются объёмом до 400 ГБ.
Аккумулятор с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 имеет ёмкость 3580 мА·ч. Есть поддержка NFC. Смартфон имеет размеры 157 x 75 x 9,6 мм и весит 205 граммов. Он оснащается портом USB Type-C. Смартфон работает на Android 8.0 Oreo.
Цена на Xperia XA2 Plus пока не объявлена.
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