Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go

Компания Microsoft представила официально новый планшет серии Surface. Им стала доступная модель под названием Surface Go, о которой ходило довольно много слухов. Это самый дешёвый и компактный планшет Microsoft.





10-дюймовый Surface Go получил традиционную для серии подставку и сходный с мощными планшетами Surface Pro дизайн, но при этом цена на него стартует от 399 долларов за модель с поддержкой Wi-Fi и SSD на 64 ГБ. Версия со 128 ГБ обойдётся в 549 долларов.

Приём предварительных заказов откроется с 10 июля, а поставки начнутся 2 августа. Версия с поддержкой LTE станет доступна позднее в этом году. Отдельно к планшету можно купить обложку-клавиатуру Type Cover и стилус Surface Pen.

Планшет оснащается дисплеем диагональю 10 дюймов разрешением 1800 х 1200 пикселей и соотношением сторон 3:2, процессором Intel Pentium Gold 4415Y 4-8 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 128-256 ГБ. Есть слот для карт microSD и порт USB Type-C. На планшет предустанавливается ОС Windows 10 в режиме S Mode, который можно бесплатно переключить на полноценную Windows 10 Home.