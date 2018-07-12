В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы

Принадлежащий Facebook сервис Instagram получил новую функцию. В историях появился новый интерактивный стикер, с помощью которого можно задавать вопросы друзьям и получать от них ответы.

В мае команда Instagram запустила интерактивный эмодзи-стикер для опросов. Новый стикер для сбора ответов можно добавлять к фотографиям или видео. Подписчики смогут ответить, просто нажав на стикер. Можно оставить сколько угодно ответов и задать свои вопросы. Впоследствии ответы от подписчиков можно просмотреть в списке просмотров истории. Из вопросов подписчиков можно создать новую историю со своим ответов, просто нажав на заданный вопрос.

Интерактивный стикер для вопросов доступен в приложении Instagram версии 52 для iOS и Android.