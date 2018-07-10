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Охлаждать электронику предложили искусственными кристаллами
15:49 09.07.2018 |
Полупроводниковые приборы выделяют тепло в процессе работы, что становится проблемой на пути повышения производительности микросхем. Исследователи из университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейне и Техасского университета в Далласе нашли новый способ улучшить отвод тепла.
Результатом их исследования стало практическое подтверждение существования материалов сверхвысокой теплопроводности, теоретически предсказанного ранее.
Рассеивание тепла кристаллом кремния неэффективно. Теплопроводность алмаза примерно в 15 раз больше, но его широкое использование затруднено, поскольку стоимость природных алмазов высока, а искусственные алмазы содержат структурные дефекты, снижающие теплопроводность.
Участники проекта сделали ставку на кристаллы арсенида бора - материал, не встречающийся в природе. Используя вакуумное осаждение, ученые пытались сформировать структуру с низкой плотностью дефектов и высокой теплопроводностью. Экспериментируя с параметрами процесса и материалами, исследователи смогли получить материал, теплопроводность которого в три раза выше, чем у лучших материалов, используемых сейчас в теплораспределителях.
Результатом следующего этапа исследований должен стать техпроцесс, подходящий для широкого применения разработки.
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