Компания гендиректора Amazon начнёт доставку людей на Луну к 2023 году

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая гендиректору Amazon и владельцу газеты Washington Post Джеффу Безосу (Jeff Bezos), определилась со сроками начала транспортировки людей на Луну.

Согласно дорожной карте проекта Blue Moon, обнародованной на прошлой неделе на конференции NewSpace фонда Space Frontier Foundation, прошедшей в Рентоне (штат Вашингтон), Blue Origin отвела пять лет на решение этой задачи.

Директор по развитию бизнеса Blue Origin А. С. Чараниа (A. C. Charania), сообщил ресурсу Geek Wire, что программа Blue Moon - это «первый шаг компании к созданию возможностей для высадки на Луну для страны, для других клиентов на международном уровне, чтобы можно было доставлять на поверхность Луны многие метрические тонны грузов. Любое постоянное присутствие человека на лунной поверхности потребует такой возможности».

По словам Чараниа, первая посадка на поверхность Луны в рамках проекта Blue Moon состоится раньше 2023 года.

В настоящее время приоритетным направлением для Blue Origin является космический туризм. Компания планирует начать в следующем году продажу билетов на суборбитальные космические полёты для космических туристов. Стоимость билетов пока не объявлена. Предполагается, что суборбитальный полёт обойдётся клиенту Blue Origin в $50 000-$250 000.