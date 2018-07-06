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Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
11:59 06.07.2018 |
Компания Samsung SDS, подразделение южнокорейского гиганта, специализирующееся на оказании услуг информационных и коммуникационных технологий, представила «умный» дверной замок SHP-DR900 для современного цифрового дома.
Устройство оснащено модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в Сеть данные о своём статусе и о попытках проникновения.
Хозяева жилища или, скажем, владельцы офиса смогут при помощи специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.
Новинка оборудована высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне.
Наконец, предусмотрена возможность разблокировки при помощи пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.
Производитель говорит об улучшенных средствах обеспечения безопасности. Пользователи смогут просматривать подробную статистику о работе системы.
Смарт-замок будет доступен на международном рынке. Информации о цене на данный момент, к сожалению, нет.
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