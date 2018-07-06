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Xiaomi представила механизированную электросушилку для белья
10:01 06.07.2018 |
Когда кажется, что ассортимент товаров, которые еще не представлены под брендом Xiaomi, подходит к концу, китайский производитель делает очередной неожиданный анонс.
Встречайте электрическую сушилку для белья, которая будет производиться силами Hangzhou Bang Technology, а пока что собирает средства на выпуск на площадке коллективного финансирования Xiaomi.
Электросушилка Xiaomi очень компактна и занимает мало места, она спроектирована с мыслью о небольших квартирах, в которых проживает большинство китайцев. Абсолютно мокрая одежда может высохнуть на этой сушилке в течение двух часов.
Основные элементы конструкции изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, сушилка выдерживает нагрузку до 30 кг. Устройство оснащено двигателем, который позволяет опускать и поднимать белье для более тщательной сушки. В случае перегрузки двигатель снижает скорость работы. Пространство вокруг сушилки видно даже в темноте благодаря светодиодному освещению.
В продажу новинка поступит 14 августа по цене около $135.
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