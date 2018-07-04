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Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
18:29 04.07.2018 |
Специалисты Национального института науки и технологий Ульсана (Южная Корея) разработали технологию, которая проверяет температуру тела через сканер отпечатка пальца в смартфоне.
Система определит температуру в пределах 30-45 градусов по Цельсию. Технология измеряет микроскопические импульсы, которые исходят от пальцев. Нужно это для дополнительной защиты устройства: даже заполучив ваш отпечаток пальца, третьим лицам будет еще сложнее обмануть дактилоскопический сенсор. Также сказано, что технология не предназначена для определения температуры тела пользователя, поэтому внедрить ее в ЗОЖ-приложения не выйдет.
Важный бонус разработки - ее можно интегрировать во встроенный в дисплей сканер, как в Xiaomi Mi8 Explorer Edition и ряде смартфонов Vivo. Когда и в каком смартфоне дебютирует новая технология, неизвестно.
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