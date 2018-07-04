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Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями
14:37 04.07.2018 |
Руководство социальной сетью Facebook объявило о приобретении Bloomsbury AI - компании, специализирующейся на технологиях обработки естественного языка.
Об этом сообщает Facebook.
По задуму, Facebook использует технологии Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями с помощью технологии распознования "естественного языка" .
Стоимость сделки не сообщается, но ориентировочно она составила $23-30 млн.
Напомним, ФБР тоже будет расследовать дело Facebook. Дело касается скандала вокруг Facebook, который разгорелся 16 марта. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.
Не исключено, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.
Кроме этого, предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 г. и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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