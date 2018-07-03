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Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
12:48 03.07.2018 |
Компания Vivo, выступая на MWC Shanghai 2018, представила новую технологию трехмерного сканирования Time of Flight (TOF) 3D Sensing Technology, которая значительно превосходит систему, дебютировавшую в прошлом году в iPhone X.
Напомним, iPhone X проецирует на лицо пользователя 30 тысяч точек, которые используются для построения трехмерной модели и распознавания лиц пользователей. Решение на базе технологии Time of Flight создает трехмерную модель на базе информации о 300 тыс. точек. Кроме того, разработчики смогли увеличить дальность распознавания трехмерных объектов до 3 метров.
В названии технологии Time of Flight («время полета») скрывается принцип работы, заключающийся в подсчете времени, которое тратит свет на путешествие от проектора в камере к конкретной точке на лице и обратно.
Важно то, что это не просто концептуальная разработка. Технология уже протестирована, она отвечает технологическим стандартам, которые необходимы для ее интеграции в будущие смартфоны и добавления поддержки в новые приложения.
Разработчики утверждают, что новое решение может использоваться не только для распознавания лиц, но и для 3D-фотографий, и для приложений дополненной и смешанной реальности. Например, такие сенсоры смогут отслеживать жесты и движения всего тела пользователя.
О сроках коммерциализации решения информации пока нет.
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