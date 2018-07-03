Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО

Исследователи безопасности из «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет об использовании вымогательского ПО и майнеров криптовалют в 2016-2018 годах. По словам специалистов, злоумышленники все чаще предпочитают использовать ПО для добычи виртуальных средств вместо программ-вымогателей.

Как следует из доклада, доля пользователей, пострадавших от вымогательского ПО за последнее время, существенно снизилась. В то же время наблюдается рост количества жертв незаконного майнинга.

«Причины подобных изменений в ландшафте киберугроз предельно ясны. Для злоумышленников программы-вымогатели - это довольно рискованный способ зарабатывания денег, поскольку атаки этих зловредов привлекают широкое внимание СМИ и государства. Криптомайнеров же проще активировать, кроме того, они представляют собой более стабильную модель получения прибыли», - отметили специалисты.

Согласно отчету, за последние 12 месяцев число пользователей, ставших жертвами незаконного майнинга, увеличилось на 44% с 1,9 млн до 2,7 млн. Количество случаев заражения майнерами мобильных устройств также выросло на 9%, составив порядка 5 тыс.

В свою очередь число пользователей, столкнувшихся с вымогательским ПО для мобильных устройств, снизилось на 22% до 101 тыс., а количество кибератак с использованием вымогателей на компьютеры сократилось почти на треть, составив 1,8 млн.