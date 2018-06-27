Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии

Компания Facebook приняла решение закрыть проект Aquila, в рамках которого планировалось улучшить доступ в интернет с помощью автономных самолетов на солнечной энергии. Такие аппараты должны были подниматься на высоту в 18-27 км и с помощью лазера наладить передачу данных в труднодоступных регионах. Программа стартовала в 2014 году.

В Facebook посчитали Aquila недостаточно практичным решением, чтобы продолжать его воплощение в жизнь. Первый тестовый полет состоялся в 2016 году, однако из-за технических ошибок он закончился жесткой посадкой с последующим привлечением Национального совета по безопасности на транспорте США.

Второй испытательный полет прошел лучше, однако также был далек от идеального, напоминает TechCrunch.

Подобные летательные аппараты, отличающиеся низким энергопотреблением, разрабатываются и другими компаниями, имеющими в штате куда более серьезных экспертов. По этой причине объем инвестиций, который требовался от Facebook, оказался чрезмерным.



