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Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
15:00 27.06.2018 |
Компания Facebook приняла решение закрыть проект Aquila, в рамках которого планировалось улучшить доступ в интернет с помощью автономных самолетов на солнечной энергии. Такие аппараты должны были подниматься на высоту в 18-27 км и с помощью лазера наладить передачу данных в труднодоступных регионах. Программа стартовала в 2014 году.
В Facebook посчитали Aquila недостаточно практичным решением, чтобы продолжать его воплощение в жизнь. Первый тестовый полет состоялся в 2016 году, однако из-за технических ошибок он закончился жесткой посадкой с последующим привлечением Национального совета по безопасности на транспорте США.
Второй испытательный полет прошел лучше, однако также был далек от идеального, напоминает TechCrunch.
Подобные летательные аппараты, отличающиеся низким энергопотреблением, разрабатываются и другими компаниями, имеющими в штате куда более серьезных экспертов. По этой причине объем инвестиций, который требовался от Facebook, оказался чрезмерным.
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