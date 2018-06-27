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Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
12:54 27.06.2018 |
Компания Xiaomi вывела на свою краудфандинговую площадку новое устройство для кухни. Это измельчитель отходов, произведённый компанией Viomi.
Устройство имеет четыре скорости работы. Его возможностей хватает даже для измельчения куриных косточек. Отсутствие лезвий и закрытая конструкция делают устройство безопасным для использования.
Ёмкость бака измельчителя - 1290 мл. Имеется пульт дистанционного управления. Стоимость новинки - 230 долларов.
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