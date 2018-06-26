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Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
19:30 26.06.2018 |
Аналитики компании Piper Jaffray Майкл Джей Олсон (Michael J. Olson) и Юнг Ким (Yung Kim) полагают, что к 2022 году рынок физических версий игр практически исчезнет, а доход от цифровых продаж проектов вплотную приблизится к 100%.
«Мы полагаем, что в будущем рынок видеоигр неизбежно станет цифровым на 100%. Хотя точную дату сложно определить, мы думаем, что подобное можно ожидать к 2022 году. Это вполне реалистичный сценарий», - отмечают аналитики.
В отчёте говорится о том, что в полностью цифровой игровой индустрии доходы крупных издательств вроде Activision, Electronic Arts и Take-Two значительно вырастут.
По мнению аналитиков, переход к сервисам с подпиской и сервисам для трансляции игр позволит прилечь на рынок новую аудиторию, что положительно отразится на доходах компаний. Аналитики считают, что в ближайшие 3-5 лет издатели будут активно тестировать и развивать возможности, связанные с трансляциями игр из «облака».
«Сегодня основной рынок крупных издательств связан с покупателями, у которых есть Xbox One, PS4 или игровой РС. Их общая пользовательская база составляет примерно 150-250 миллионов устройств (в зависимости от того, что считать игровым РС). При этом пользователям надо заплатить как минимум 199 долларов (Xbox One S), что создаёт барьер для многих людей, желающий приобщиться к играм. С учётом улучшения скорости Интернета, и развития дата-центров трансляция игр из «облака» может стать реальность в коммерческом сегменте рынка уже в течение 2-3 лет», - отмечают аналитики.
В отчёте упоминается, что своими ожиданиями о развитии индустрии с Piper Jaffray поделились некоторые издательства.
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