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Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
13:10 26.06.2018 |
Список аксессуаров, предлагаемых Xiaomi в дополнение к собственным и не только смартфонам, пополнился ещё одним народным продуктом. Новинка представляет собой универсальный чехол для мобильного устройства или любых других ценных вещей. Неприглядный внешний вид аксессуара обусловлен его функциональной особенностью - водонепроницаемостью, что позволит любителям активного отдыха вблизи водоёмов не бояться за свой смартфон и даже приобщиться к подводной съёмке.
Чехол Xiaomi подойдёт для гаджетов с диагональю экрана до 6 дюймов. Такие ограничения накладывают физические размеры аксессуара, не допускающими использование смартфонов с бóльшим дисплеем. Сам «чехол-сумка», дополненный шнурком для фиксации на шее, выполнен из полиуретана с прозрачной передней частью и прозрачной вставкой под камеру на обратной стороне.
Китайский производитель заверяет, что выбранный им материал гарантирует комфортный уровень взаимодействия с сенсорным дисплеем независимо от условий эксплуатации. Данный чехол, в отличие от схожих по своему предназначению изделий, обеспечивает должную реакцию при касании к экрану через слой полиуретана. При этом отзывчивость дисплея даже при полном погружении смартфона в воду останется на прежнем уровне.
Для испытаний фирменного водонепроницаемого чехла Xiaomi прибегла к 10-часовому тестированию, подтвердившему надёжность аксессуара. Чехол будет доступен в чёрном и сером цвете, а его стоимость на местном рынке составит всего $5.
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