Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее

Пока мы живем в 2018 году, Южная Корея перешагивает 2038-й. Два года назад в стране приняли жесткий античитерский закон, по которому за решетку можно угодить на два года. А сегодня мы узнаем про первый суд, который закончился для корейского создателя читов реальным тюремным сроком. Ранее пользователи читов попадали под условные сроки.

Суровость нынешнего приговора объясняют высоким доходом, который получил 28-летний парень. На читерской программе, которую он использовал сам, а также продавал через интернет, кореец заработал около $180 000, передает Dot Esports. Издание отмечает, что за это он будет сидеть год в тюрьме. А в случае условно досрочного освобождения над ним еще два года будет вестись наблюдение и висеть испытательный срок.

В начале года в Южной Корее были задержаны 13 читеров. Двое из них отделались штрафом в $10 000 и двумя годами условно. Еще 10 обвиняемых ждут своего суда.

Читерство (англ. cheat - мошенничать, обманывать) - практика получения нечестного преимущества в многопользовательских компьютерных играх внешними программами, нестандартным аппаратным обеспечением и нестандартной манерой игры.