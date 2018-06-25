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Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
14:59 25.06.2018 |
Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня Redmi 6 Pro, продажи которого начнутся уже во вторник на этой неделе - 26 июня.
Новинка получила 5,84-дюймовый экран формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. Применена панель с яркостью до 500 кд/м2, контрастностью 1500:1 и 84-процентным охватом цветового пространства NTSC. В верхней части дисплея имеется вырез, в котором располагается 5-мегапиксельная камера.
«Сердце» смартфона - процессор Snapdragon 625, объединяющий восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц), графический ускоритель Adreno 506 и сотовый модем X9 LTE. Аппарат будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем ёмкостью 32 и 32/64 Гбайт соответственно.
В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера со средствами искусственного интеллекта. Она объединяет 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX486 и 5-мегапиксельный датчик Samsung S5K5E8. Максимальная диафрагма - f/2,2. Реализован фазовый автофокус.
В арсенале Redmi 6 Pro - дактилоскопический сканер (сзади), инфракрасный порт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.
Габариты составляют 149,33 × 71,68 × 8,75 мм, вес - 178 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Можно установить две SIM-карты и карту памяти microSD.
На смартфоне применяется операционная система Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 10. Цена - от 160 до 200 долларов США в зависимости от объёма оперативной и флеш-памяти.
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