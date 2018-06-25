Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов

Компании Vivo и Qualcomm раскрыли детали сотрудничества, целью которого является разработка передовых антенн для мобильных устройств с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Специалистам, как сообщается, удалось разработать и успешно интегрировать антенную решётку 5G в смартфон Vivo, выполненный в коммерческом форм-факторе. Решение предполагает использование миллиметровых волн и диапазона ниже 6 ГГц.

Отмечается, что достижение имеет очень большое значение, поскольку открывает путь для создания потребительских смартфонов с возможностью работы в сетях 5G. Ожидается, что выход подобных устройств состоится ближе к концу 2018-го - после запуска первых сегментов коммерческих сервисов пятого поколения.

Ранее сообщалось, что компания Vivo намерена использовать в своих 5G-смартфонах модем Qualcomm Snapdragon X50. С его помощью уже удалось показать скорость передачи данных в 4,5 Гбит/с.

Между тем на недавнем пленарном заседании группы по разработке технических спецификаций консорциума 3GPP были одобрены спецификации в составе стандарта Release 15 5G для автономной архитектуры (SA). Это очередной важный шаг на пути стандартизации технологии 5G. По сути, отрасль находится на пороге коммерческого внедрения 5G.