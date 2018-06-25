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Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660
09:38 25.06.2018 |
Компания Xiaomi официально представила планшетный компьютер Mi Pad 4, слухи о котором на протяжении последнего времени ходили в Интернете.
Новинка получила 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 точек, соотношением сторон 16:10 и контрастностью 1200:1. В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора OV13855 с максимальной диафрагмой f/2,0. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера (датчик Samsung S5K5E8) с максимальной диафрагмой f/2,0.
Габариты составляют 200,2 × 120,3 × 7,9 мм, вес - 242,5 грамма. Утверждается, что по сравнению с предшественником (Xiaomi MiPad 3) новый планшет стал на 9,4 % компактнее, что повысило удобство использования.
Основой гаджета служит процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512. Отмечается, что Mi Pad 4 - это первый в мире планшет на платформе Snapdragon 660.
Компьютер несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Есть симметричный порт USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч.
Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI. Реализована функция разблокировки по лицу AI Face Unlock.
Xiaomi предложит Mi Pad 4 в следующих версиях:
3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт - $170;
4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт - $215;
4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт и поддержка LTE - $230.
Новинка выполнена в металлическом корпусе. Пользователи смогут выбирать между чёрным и золотистым вариантами цветового исполнения. Продажи начнутся 27 июня.
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