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CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн
12:19 22.06.2018 |
Рано или поздно службы разведки США, России или Китая научатся взламывать шифрование блокчейнов. Об этом заявил CEO частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман в интервью CNBC.
«Мне неизвестна ни одна технология шифрования, которая не была бы взломана», - сказал он.
По его словам, в будущем блокчейн «устареет» и утратит свою ценность. Несмотря на это заявление, Фридман считает, что сейчас технология распределенного реестра выполняет полезные и значимые функции.
Он также заявил, что тема блокчейна находится на пике ажиотажа, а «люди извлекают выгоду и зарабатывают на этом, делая невероятные заявления».
Отметим, согласно одному исследованию, через десять лет вычислительные машины на квантовых принципах станут угрозой для технологии блокчейн. Однако, по заявлению представителя Американского института экономических исследований Джеффри Такера, квантовый компьютер «не смертелен» для биткоина.
Напомним, в июне генеральный директор испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Карлос Торрес заявил, что технология блокчейн «незрелая» и имеет ряд серьезных проблем.
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