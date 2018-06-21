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Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
16:19 21.06.2018 |
Компания Huawei в данный момент работает над новой однокристальной системой Kirin 1020, которая, по слухам, будет вдвое более производительной, чем нынешняя флагманская мобильная платформа Kirin 970.
К сожалению, какой-то конкретной информации о Kirin 1020 в данный момент нет. Источники сообщают, что начало массового производства Kirin 1020 планируется сразу же после коммерческого запуска первых сетей пятого поколения. Очевидно, что Kirin 1020 дебютирует во флагманском смартфоне Huawei, который должен одним из первых активно использовать преимущества 5G.
Стоит отметить, что Kirin 970, хоть и превосходит предыдущую мобильную платформу данного семейства на 20% по производительности и на 50% по энергоэффективности, уступает флагманской однокристальной системе Snapdragon 845 производства Qualcomm, которая сегодня доминирует на рынке смартфонов.
SoC Kirin 980, которая должна превзойти Snapdragon 845, будет производиться TSMC с использованием 7-нанометрового технологического процесса.
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