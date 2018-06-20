Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO

На краудфандинговой площадке Xiaomi стартовал проект, целью которого значится сбор средств по модели народного финансирования для выпуска электровелосипеда HIMO. Двухколёсное транспортное средство получит дополнительно бесщёточный двигатель мощностью 250 Вт и аккумуляторную батарею, которые обеспечат его движение без использования мускульной силы.

Разработкой велосипеда занимались специалисты компании Shanghai Himo Electric Technology, специализирующейся на выпуске подобного рода изделий и выбравшей Xiaomi на роль партнёра по бизнесу. Именно благодаря авторитету и возможностям последней электровелосипед HIMO поступит в серийное производство - превратится в полноценный коммерческий продукт.





За счёт алюминиевой рамы HIMO даже с учётом электронных компонентов обладает весьма скромной массой, равной 16,7 кг. Все проводные соединения разработчики выполнили скрытыми, тем самым защитив их от случайных повреждений. Переключатели и кнопки управления, необходимые для работы с бортовым компьютером, вынесены на руль велосипеда.

Сам компьютер, также размещённый на руле (по левую от водителя сторону), устойчив к воздействию пыли и влаги в соответствии со стандартом IP54, что делает его пригодным для эксплуатации во время дождя. На дисплее отображается информация о преодолённом расстоянии, текущие скоростные показатели, уровень заряда батареи, а также ещё несколько актуальных для велосипедиста с электроприводом показателей.

Режим, при котором активируется двигатель HIMO, позволит преодолеть 50 км на электротяге. При условии подключения аккумуляторной батареи к домашней сети для её полной зарядки потребуется около 6,5 ч. Модель HIMO оснащается светодиодными фарами для комфортного перемещения по дорогам в тёмное время суток, а также стоп-сигналами и габаритным фонарём для идентификации велосипедиста другими участниками движения. Новинка предлагается в двух цветовых исполнениях - чёрно-белом и оранжево-чёрном.

На стадии предзаказа стоимость HIMO для участников кампании составляет $264.







