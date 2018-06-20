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Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
13:09 20.06.2018 |
На краудфандинговой площадке Xiaomi стартовал проект, целью которого значится сбор средств по модели народного финансирования для выпуска электровелосипеда HIMO. Двухколёсное транспортное средство получит дополнительно бесщёточный двигатель мощностью 250 Вт и аккумуляторную батарею, которые обеспечат его движение без использования мускульной силы.
Разработкой велосипеда занимались специалисты компании Shanghai Himo Electric Technology, специализирующейся на выпуске подобного рода изделий и выбравшей Xiaomi на роль партнёра по бизнесу. Именно благодаря авторитету и возможностям последней электровелосипед HIMO поступит в серийное производство - превратится в полноценный коммерческий продукт.
За счёт алюминиевой рамы HIMO даже с учётом электронных компонентов обладает весьма скромной массой, равной 16,7 кг. Все проводные соединения разработчики выполнили скрытыми, тем самым защитив их от случайных повреждений. Переключатели и кнопки управления, необходимые для работы с бортовым компьютером, вынесены на руль велосипеда.
Сам компьютер, также размещённый на руле (по левую от водителя сторону), устойчив к воздействию пыли и влаги в соответствии со стандартом IP54, что делает его пригодным для эксплуатации во время дождя. На дисплее отображается информация о преодолённом расстоянии, текущие скоростные показатели, уровень заряда батареи, а также ещё несколько актуальных для велосипедиста с электроприводом показателей.
Режим, при котором активируется двигатель HIMO, позволит преодолеть 50 км на электротяге. При условии подключения аккумуляторной батареи к домашней сети для её полной зарядки потребуется около 6,5 ч. Модель HIMO оснащается светодиодными фарами для комфортного перемещения по дорогам в тёмное время суток, а также стоп-сигналами и габаритным фонарём для идентификации велосипедиста другими участниками движения. Новинка предлагается в двух цветовых исполнениях - чёрно-белом и оранжево-чёрном.
На стадии предзаказа стоимость HIMO для участников кампании составляет $264.
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