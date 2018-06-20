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Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET
19:55 19.06.2018 |
Компания Xiaomi выпустила еще один домашний роутер, который получил название Xiaomi Router 4Q. Если выпущенный в конце мая Xiaomi Mi Router 4 при цене 30 долларов показался вам слишком дорогим, то Xiaomi Router 4Q точно привлечет ваше внимание.
Устройство оснащено процессором Qualcomm QCA9561, который работает на частоте 775 МГц, а также 64 МБ флэш-памяти. Роутер, оснащенный тремя антеннами, поддерживает протокол 802.11n, технологию 3 x 3 mimo, а его максимальная пропускная способность составляет 450 Мбит/с.
Для подключения к сети Wi-Fi мобильных устройств Xiaomi и умных устройств экосистемы Mijia используется фирменная технология MiNET, которая позволяет добавить данные устройства в список разрешенных при помощи одного нажатия кнопки без ввода пароля. Информации о количестве разъемов пока нет.
Xiaomi Router 4Q предлагается по цене 16 долларов.
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