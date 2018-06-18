Sharp встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев

Вооружение смартфонов приёмопередатчиками NFC ведёт к тому, что карты NFC и соответствующие устройства для считывания данных останавливаются в своём развитии. Вместо ридеров NFC необходимы другие инструменты для оплаты смартфонами с модулями NFC, в том числе при проведении удалённого платежа по сети Интернет. Удобным вариантом для принятия оплаты от NFC-совместимых смартфонов разработчики Sharp считают большеформатные дисплеи, в экраны которых встроена антенна NFC. Такая антенна делается прозрачной и не загораживает изображение, тогда как воспользоваться услугой оплаты окажется проще простого. Для этого надо будет всего лишь приблизить смартфон к экрану.

Прозрачность антенны NFC в версии Sharp не менее 80 %. Антенна выполнена по ячеистой технологии и может покрывать весь экран. Также антенна может быть разбита на несколько антенн или зон, что вкупе с технологией поочерёдного опроса (разделение по времени сканирования) позволяет сочетать функции покупки и сенсора касания. Это может пригодиться для торговых автоматов, когда покупка и выбор товара происходят одновременно.

В компании не уточняют, на основе какого материала строится прозрачная NFC-антенна. Обычно для прозрачных проводников в LCD-экранах используется оксид из сплава олова и индия (ITO). В случае разработки Sharp речь может идти об использовании серебра. Об этом можно судить по увеличенной дальности работы NFC-антенн Sharp. При обычной дальности сканирования до 25 мм технология Sharp обещает распознавать NFC-модули смартфонов на удалении до 35 мм.

Коммерческий выпуск дисплеев со встроенными антеннами NFC компания планирует начать в 2020 финансовом году (с апреля 2020 года по март 2021 года). Встроенные антенны Sharp видит в экранах с диагональю не менее 42 дюймов, хотя не отрицает, что разработка может найти применение в другой электронике вместе с технологиями распознавания касаний.