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Xiaomi Insait Joy - умный футбольный мяч ценой $47 со встроенным процессором и беспроводной зарядкой
19:51 15.06.2018 |
Аккурат к началу Чемпионату мира по футболу компания Xiaomi представила умный футбольный мяч Insait Joy. Поставки высокотехнологичного (как бы пафосно это ни звучало) мяча запланированы на 10 июля - практически к моменту завершения мундиаля. Ну а пока компания собирает средства на Insait Joy за счет коллективного финансирования: мяч можно оплатить сразу (он оценен в эквивалент $47), а можно просто пожертвовать проекту $1.
Insait Joy представлен в двух размерах. Первый, диаметром 635-660 мм и массой 350-390 граммов подойдет детям, а второй, диаметром 680-700 мм и массой 420-450 граммов, рассчитан на взрослых. Соответственно разнится и расцветка: первый вариант - желто-синий, второй - бело-синий.
Xiaomi Insait Joy создан с применением технологии термоскрепления, поэтому, в отличие от технологии сшивки, он обладает лучшей герметичностью и исключает возможность деформации из-за износа или погружения в воду. Мяч изготовлен из износостойкой кожи c покрытием PU и бутиловой камеры, он соответствует стандартам FIFA.
Но нас интересует в первую очередь другое - те средства, которые делают мяч высокотехнологичным. Как пишет источник, Xiaomi встроила в Insait Joy «высокоскоростной модуль расчета траектории» на основе «микрокомпьютерного чипа и высокопроизводительного сенсора». Мяч синхронизируется по беспроводной связи со смартфоном через специальное приложение, в которое передаются данные о траектории и скорости полета мяча после удара. Тут же есть возможность делиться результатами с другими пользователями программы, следить за личными достижениями, пользоваться системой тренировки, включающей три уровня сложности и 14 упражнений.
Само собой, размещенную внутри мяча аккумуляторную батарею нужно периодически подзаряжать. На одной полной зарядке Insait Joy способен транслировать данные в приложение смартфона семь часов в режиме активного использования.
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