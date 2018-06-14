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Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором
13:29 14.06.2018 |
Китайская компания Xiaomi выпустила очередную новинку - «умное» автомобильное зеркало Mi Rearview Mirror Recorder, продажи которого начнутся в текущем месяце.
Устройство монтируется на существующее внутрисалонное зеркало заднего вида. Гаджет совмещает функции традиционного зеркала и видеорегистратора.
Mi Rearview Mirror Recorder располагает сенсорным дисплеем размером 5 дюймов по диагонали с разрешением 854 × 480 точек. В тыльной части корпуса размещена камера на основе сенсора Sony IMX323 с углом поля зрения 160 градусов и максимальной диафрагмой f/1,8.
Дополнительно можно подключить камеру заднего вида 70mai Backup Camera, которая обеспечивает поле зрения в 138 градусов. Этот аксессуар защищён от влаги по стандарту IPX7. Обе камеры функционируют в режиме 720р.
«Умное» зеркало наделено собственной аккумуляторной батареей ёмкостью 470 мА·ч, слотом для карты microSD вместимостью до 64 Гбайт и адаптером беспроводной связи Wi-Fi.
Взаимодействовать с устройством можно при помощи голосовых команд. Для просмотра отснятых материалов можно использовать сопутствующее мобильное приложение для смартфонов и планшетов.
Зеркало Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder оценено примерно в 60 долларов США. За камеру заднего вида 70mai Backup Camera придётся заплатить ещё 15 долларов.
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