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Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов
11:56 14.06.2018 |
Компания Xiaomi под своим брендом Mijia представила бюджетный карданный стабилизатор для смартфонов. Новинка оценена всего в 95 долларов, что существенно дешевле большинства аналогичных продуктов.
Устройство предлагает трёхосевую стабилизацию с точностью позиционирования в 0,03 градуса. Закрепляемое устройство не должно быть шире 86 мм и тяжелее 200 г. Головка стабилизатора поворачивается относительно вертикальной оси на 360 градусов. ПО позволяет использовать функцию слежения за выбранным объектом.
Кроме низкой цены стабилизатор выделяется и отличной автономностью, достигающей 16 часов. Её обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Масса стабилизатора равна 476 г.
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