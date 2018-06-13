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Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive
17:10 13.06.2018 |
В Японии три департамента полиции расследуют дело о распространении браузерного майнера CoinHive на чужие компьютеры для скрытой добычи Monero.
По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемые создали сайты, с помощью которых устанавливали на устройства пользователей вирусную майнинг-программу без их согласия.
Полиция уже ведет расследование против трех человек, включая веб-дизайнера. Одному из них назначен штраф в 100 тысяч иен ($904) за незаконное размещение вируса. Однако по словам подозреваемого, на самом деле эта программа не является вирусом, а представляет собой "метод сродни тому, что используется для распространения онлайн-рекламы".
Это первый случай в стране, когда незаконное использование компьютеров для майнинга будет регулироваться уголовным кодексом.
Отметим, согласно исследованию корпорации Malwarebytes, за первые три месяца 2018 года количество случаев скрытого майнинга криптовалют выросло на 4000% по сравнению с предыдущим кварталом.
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