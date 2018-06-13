Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений

Специалисты Intel продолжают разработку квантовых компьютеров. По сообщению источника, они приступили к тестированию крошечного чипа со «спиновыми кубитами». На данный момент это самый маленький «квантовый процессор», изготовленный Intel.

Микросхема создана в Intel D1D Fab в Орегоне с использованием привычной технологии кремниевого производства. Однако в отличие от обычных микросхем, она не содержит транзисторов. Вместо них - элементы, позволяющие работать со спинами отдельных электронов. Поперечный размер одного кубита примерно равен 50 нм.

Для работы микросхемы необходима температура, близкая к абсолютному нулю. Возможность кубита одновременно принимать разные состояния обеспечивает квантовым компьютерам грандиозное преимущество производительности над современными компьютерами в определенных алгоритмах.

Пока разработки в этой области носят экспериментальный характер.