Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов

Sony - одна из немногих компаний, которая не спешит за трендами на рынке смартфонов. У неё пока нет моделей с вырезом вверху экрана, нет безрамочных аппаратов, и даже флагманский Xperia XZ2 Premium сохранил дисплей с классическим соотношением сторон.

Однако даже в Sony понимают, что консерватизм - не всегда хорошее качество. Новые аппараты, как мы видим, получили обновлённый дизайн, пусть он и перекликается со старым.

Теперь же стало известно о планах Sony на ближайшее будущее. В частности, компания сообщает, что не спешит с созданием безрамочных моделей. Sony работает над подобными устройствами, но не факт, что они выйдут в нынешнем или следующем году.

Компания объясняет это тем, что для неё важно, чтобы её смартфоны удобно лежали в руке, и чтобы ими было удобно пользоваться. Это прямо видно по новым моделям линейки XZ2, которые получились намного толще любого другого современного флагмана, но зато, как следует из множества обзоров, отлично лежат в руке.

Таким образом, Sony в очередной раз подтверждает, что не спешит гнаться за модными тенденциями.