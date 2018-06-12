Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи

Несмотря на то, что смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5A были представлены в конце прошлого года, производитель решил выпустить им замену. Отметим, что для Redmi 5 Plus преемник пока не выпущен.

Начнём с младшей модели. Redmi 5A вышел на рынок по цене 77 долларов. Redmi 6A оценивается в 94 доллара. Но в данном случае прибавка в цене более чем оправдана. Пятидюймовый экран HD сменился на панель диагональю 5,45 дюйма разрешением HD+.

Старенькая бюджетная SoC Snapdragon 425 уступила место однокристальной системе MediaTek Helio A22, о которой ранее нам ничего не было известно. Xiaomi указывает, что она содержит четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2 ГГц. Оперативной памяти в аппарате установлено 2 ГБ, а флэш-памяти - 16 ГБ с возможностью расширения посредством карт microSD.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная - 5 Мп. В обоих случаях диафрагма составляет F/2,2. Ёмкость аккумулятора равна 3000 мА·ч. Также можно отметить габариты 147,5 х 71,5 х 8,3 мм, массу 145 г, металлический корпус с пластиковыми вставками и четыре варианта расцветки: розовый, голубой, золотой и серый.

А вот с Redmi 6 всё сложнее, если сравнивать с Redmi 5. К примеру, диагональ экрана уменьшилась с 5,7 до 5,45 дюйма при сохранении разрешения HD+. То есть по параметрам экрана старшая новинка не отличается от младшей. Сердцем же служит SoC MediaTek Helio P22, которая пришла на замену Snapdragon 450.

Памяти стало больше. Если у Redmi 5 было 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти либо 3 и 32 ГБ соответственно, то у новинки варианты содержат 3 и 32 ГБ либо 4 и 64 ГБ. Конечно, есть и слот для microSD.

Основная камера стала сдвоенной с датчиками разрешением 12 и 5 Мп. Видимо, это такая же камера, как у Redmi Note 5 Pro.

Фронтальная характеризуется разрешением 5 Мп. Ёмкость аккумулятора уменьшилась с 3300 до 3000 мА·ч, но, учитывая уменьшение дисплея, автономность, скорее всего, не изменится. Габариты равны 147,5 х 71,5 х 8,3 мм при массе 146 г, то есть корпус тут такой же, как у младшей модели. Идентичны и цветовые варианты.

За Redmi 6 просят 125 либо 155 долларов.



