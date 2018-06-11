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Чистый убыток Xiaomi в первом квартале превысил 1 млрд долларов
17:41 11.06.2018 |
Компания Xiaomi зафиксировала в первом квартале чистый убыток 1,09 млрд долларов. Это примерно в шесть раз меньше, чем за весь прошлый год.
Напомним, китайский производитель готовится к первоначальному публичному размещению акций (IPO). Уже подана первая заявка на продажи на Гонконгской фоновой бирже. Ожидается, что IPO принесет Xiaomi не менее 10 млрд долларов, а рыночная стоимость компании увеличится с 70 до 90-110 млрд долларов.
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