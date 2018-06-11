Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM

Хромбуки медленно, но уверенно вытесняют Android-планшеты, предлагая вместо сугубо развлекательного гаджета универсальное решение для работы и дома. Тем не менее, классические планшетные компьютеры в отличие от устройств под управлением Chrome OS предлагаются в версиях со слотом для SIM-карт и могут выходить в Интернет через сети 3G/4G. Владельцы же хромбуков вынуждены оставаться привязанными к публичным точкам доступа, раздающим Wi-Fi, или превращать в них свои смартфоны. Исправить эту ситуацию призван проект под названием «Hermes».

В программном коде Chromium разработчиками из XDA были найдены упоминания о «Project Hermes» - инициативе, одной из составляющих которой значится реализация в хромбуках поддержки виртуальной SIM-карты. Таким образом будет обеспечена альтернатива подключению по Wi-Fi и беспроводная связь между устройствами независимо от их текущего места пребывания.

Напомним, что eSIM по-прежнему остаётся довольно редким явлением в современных реалиях. Поддержка виртуальной SIM-карты остаётся прерогативой смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также планшета Apple iPad Pro. Появление eSIM в ноутбуках с Chrome OS, как утверждают эксперты, будет сопровождаться резким увеличением спроса на хромбуки, а также привлечёт в указанный сегмент новых производителей.

Увы, но в данный момент упоминания о eSIM в коде Chromium - единственная доступная информация, свидетельствующая о работе в обозначенном направлении. Как скоро и появится ли вообще возможность использования виртуальной SIM в хромбуках, сами разработчики пока не уточняли.