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В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
08:23 11.06.2018 |
В американской национальной лаборатории Оук-Ридж в пятницу, 8 июня, запущен самый мощный суперкомпьютер в мире. Мощность разработанной машины, которая получила название Summit, достигает 200 петафлопс или 200 тыс. триллионов вычислений в секунду, отмечается в официальном пресс-релизе лаборатории.
Машина под названием Summit состоит из более 4500 тысяч серверов, каждый из которых оснащен двумя 22-ядерными процессорами. По информации разработчиков, суперкомпьютер оптимизирован для работы с искусственным интеллектом.
Возможные сферы применения
Подобные машины могут применяться при разработке новых видов материалов и моделировании процессов, происходящих при взрывах звезд. Возможно и применение в военной сфере: например, при создании новых типов вооружений.
По словам министра энергетики США Рика Перри, запуск Summit окажет "огромное влияние на исследования в энергетике, научные открытия, экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность".
Разработанный ранее в лаборатории Оук-Ридж суперкомпьютер Jaguar являлся самым мощным в мире с 2009 по 2010 год, а суперкомпьютер Titan возглавлял список самых мощных вычислительных машин с 2012 по 2013 год. До появления Summit на вершине мирового рейтинга суперкомпьютеров находился китайский Sunway TaihuLight с показателем в 93 петафлопс. Производительность самого мощного российского суперкомпьютера "Ломоносов-2" составляет 2,1 петафлопс.
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